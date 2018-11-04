Семак подвел итоги матча "Зенит" - "Ахмат"

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Семак подвел итоги матча "Зенит" - "Ахмат"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" заявил, что удаление Паредеса повлияло на исход игры. 

"Абсолютно нормальная игра. У своих ворот не позволили создать опасных моментов, – сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". - В атаке у нас были хорошие моменты. Должны были забивать второй мяч и спокойно заканчивать игру. Однако удаление повлияло на ход матча.

Поле него пришлось обороняться ниже, было давление, а также нервозность за результат. Было видно, кому тяжело дается игра, ведь уже накопилась усталость. Мы пытаемся ротировать состав, давать игрокам отдыхать, внимательно следим за их состоянием".

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