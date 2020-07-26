Семак подвел итоги сезона-2019/20 для "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Химками" (1:0) в финале Кубка России подвел итоги текущего сезона РПЛ.

"Немного эмоционально ребята выхолощены - за последний месяц пришлось сыграть 10 матчей. Все устали, хорошее завершение прекрасного сезона. Сложился он очень здорово, рады тому результату, который есть у нас. Были сильнее по игре, создаем больше моментов. Иногда побеждает не самая сильная команда, но справедливость восторжествовала.

Для "Химок" это была игра жизни. Очень важно было раньше забить, к сожалению, не получилось. В таких матчах нужно забивать те моменты, которые мы не реализовали. Получилась очень нервная концовка.

У целой группы игроков заканчиваются контракты, меняется лимит со следующего сезона, будем действовать на трансферном рынке. Цель - сохранить титул, постараться выиграть Суперкубок. Должны играть везде на победу", - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам сезона-2019/20 "Зенит" досрочно стал чемпионом России и выиграл Кубок России.

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