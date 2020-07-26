Семак подвел итоги сезона-2019/20 для "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак подвел итоги сезона-2019/20 для "Зенита"Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Химками" (1:0) в финале Кубка России подвел итоги текущего сезона РПЛ.

"Немного эмоционально ребята выхолощены - за последний месяц пришлось сыграть 10 матчей. Все устали, хорошее завершение прекрасного сезона. Сложился он очень здорово, рады тому результату, который есть у нас. Были сильнее по игре, создаем больше моментов. Иногда побеждает не самая сильная команда, но справедливость восторжествовала.

Для "Химок" это была игра жизни. Очень важно было раньше забить, к сожалению, не получилось. В таких матчах нужно забивать те моменты, которые мы не реализовали. Получилась очень нервная концовка.

У целой группы игроков заканчиваются контракты, меняется лимит со следующего сезона, будем действовать на трансферном рынке. Цель - сохранить титул, постараться выиграть Суперкубок. Должны играть везде на победу", - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам сезона-2019/20 "Зенит" досрочно стал чемпионом России и выиграл Кубок России.

Читайте также: "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу рассказал, вернется ли Неймар в "Барселону"

Бартомеу рассказал, вернется ли Неймар в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов