Семак подвёл итоги зимних сборов "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о двух сборах своей команды в Дубае (ОАЭ).
"В принципе, многое из того, что планировали, удалось. Конечно, всегда хочется большего, но мы всегда ориентируемся на состояние игроков, на то, чтобы дозировать нагрузку и количество тренировок, чтобы держать рабочий баланс. Конечно, расстраивает большое количество потерь игроков. Это, конечно, минус. Мышечных травм не так много, но футбол - контактный вид спорта, и те единоборства с участием Малкома, Ерохина и Азмуна, которые закончились не очень хорошо, не позволяют ребятам работать в полной группе. Конечно, это нас расстраивает.
Мы вернёмся в Петербург и посмотрим на состояние поля на тренировочной базе, посмотрим состояние поля на стадионе. В любом случае, у нас ожидаются медицинские обследования после приезда, которые продлятся два дня. До игры на Кубок с "Арсеналом" точно будем работать в Петербурге, а дальнейшее решение будем принимать исходя из возможностей. К сожалению, манежа у нас нет, поэтому будем что-то придумывать для того, чтобы поддерживать состояние в тех условиях, которые у нас есть", - сказал Семак.
"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 19 туров, опережая ЦСКА на 4 очка и "Спартак" на 6 баллов.
Не пропустите: "Зенит" разгромил сборную Узбекистана в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Стала известна причина смерти массажиста ЦСКА и сборной России Насибова
-
АПЛ назвала лучшего игрока лиги в январе
-
Новичок "Спартака" Хендрикс женился
-
"Милан" нашёл замену Ибрагимовичу в "Торино"
-
Семак высказался об уходе Васютина из "Зенита"
-
РФС и РПЛ нашли деньги для "Тамбова": названа сумма
-
Судья Лаос объяснил своё решение не назначать пенальти в эпизоде с Альбой и Сусо
-
Четыре клуба АПЛ поборются за хавбека "Сампдории"
-
Отец Неймара ответил тренеру "Кана", высмеявшему бразильца
-
Флик прокомментировал победу "Баварии" на Клубном ЧМ
-
Новичок "Манчестер Юнайтед" оштрафован за использование поддельных документов
-
Семак подвёл итоги зимних сборов "Зенита"
-
Бэйл подставил Моуринью постом в инстаграме
-
Гвардиола бросил вызов "Баварии"
-
"Сочи" и "Анжи" пригласили Мхитаряна
-
Умер многолетний массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов
-
"Зенит" разгромил сборную Узбекистана в товарищеском матче
-
Команды из Европы побеждают в Клубном ЧМ 8 лет подряд
-
"Ростов" выкупил нападающего "Локомотива"
-
Чепчугов: "С удовольствием пойду в "Тамбов", если позовут"