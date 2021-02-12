Семак подвёл итоги зимних сборов "Зенита"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о двух сборах своей команды в Дубае (ОАЭ).

"В принципе, многое из того, что планировали, удалось. Конечно, всегда хочется большего, но мы всегда ориентируемся на состояние игроков, на то, чтобы дозировать нагрузку и количество тренировок, чтобы держать рабочий баланс. Конечно, расстраивает большое количество потерь игроков. Это, конечно, минус. Мышечных травм не так много, но футбол - контактный вид спорта, и те единоборства с участием Малкома, Ерохина и Азмуна, которые закончились не очень хорошо, не позволяют ребятам работать в полной группе. Конечно, это нас расстраивает.

Мы вернёмся в Петербург и посмотрим на состояние поля на тренировочной базе, посмотрим состояние поля на стадионе. В любом случае, у нас ожидаются медицинские обследования после приезда, которые продлятся два дня. До игры на Кубок с "Арсеналом" точно будем работать в Петербурге, а дальнейшее решение будем принимать исходя из возможностей. К сожалению, манежа у нас нет, поэтому будем что-то придумывать для того, чтобы поддерживать состояние в тех условиях, которые у нас есть", - сказал Семак.

"Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 19 туров, опережая ЦСКА на 4 очка и "Спартак" на 6 баллов.

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