Семак получил в подарок от жены веганскую дубленку

Анна Семак, жена главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, сообщила, что она подарила мужу на день рождения веганскую дубленку.

"Я подарила мужу веганскую дублёнку и подлинную фотографию 1984 года с чемпионским составом "Зенита" под руководством легендарного Павла Федоровича Садырина. И еще пару секретных подарков", - написала Анна в сториз своего Instagram, прикрепив фотографию супруга в дубленке.

Напомним, что чета Семак воспитывает восемь детей. Также Анна заявляла о желании усыновить темнокожего ребенка.

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