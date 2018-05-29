Семак: "Понимаю, насколько будет и сложно"

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Семак: "Понимаю, насколько будет и сложно"Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал свое назначение на новое место работы.

"Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить "Уфу", которая предоставила мне шанс получить определенный опыт, ее болельщиков, руководство, тренерский штаб, игроков. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным.

Конечно, для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение - это очень почетно и приятно. В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас", - цитирует 42-летнего специалиста официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, Семак подписал с "Зенитом" контракт на два года. | soccernews.ru

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