Семак порассуждал о перспективах "Зенита" в Лиге Чемпионов

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Семак порассуждал о перспективах "Зенита" в Лиге Чемпионов

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о грядущем старте "сине-бело-голубых" в групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Мы не являемся фаворитами группы и не являемся аутсайдерами. Можем выйти в плей-офф, а можем и никуда не выйти. Как и любая команда в нашей группе. Силы абсолютно соизмеримы. Надо готовиться к каждому матчу, выходить и играть, а дальше посмотрим, что получится.

Влияет ли то, что "Зенит" четыре года не выступал в Лиге Чемпионов? Конечно. Если команда каждый год выступает в ЛЧ, то футболисты становятся привычными к такому ритму игры, уровню, скоростям. Поэтому клубу, который впервые попадает в Лигу Чемпионов или давно в ней не участвовал, безусловно, сложнее. Разница есть", - сказал Семак.

Напомним, что соперниками "Зенита" в групповом этапе ЛЧ стали "Лион", "Бенфика" и "РБ Лейпциг". С "ткачами" питерцы сыграют уже завтра на выезде.

Не пропустите: Семак ответил на обвинения в благосклонности судей к "Зениту". | http://soccernews.ru
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