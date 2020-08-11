Семак порассуждал о соперничестве "Зенита" и "Спартака"

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Семак порассуждал о соперничестве "Зенита" и "Спартака"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал противостояние своего клуба с московским "Спартаком".

"Конечно, это соперничество. Я могу говорить только о команде, про тренеров, про Тедеско и игроков "Спартака", после полуфинального матча Кубка полное уважение с нашей стороны и со стороны команды и тренера "Спартака". Мы только за спортивное соперничество на футбольном поле.

Я с уважением отношусь и к их тренеру, и многих ребят в "Спартаке" знаю. Для нас это самое важное. Что происходит дальше - это не зона нашей ответственности. Мы только за выяснение отношений на футбольном поле. Я против технических поражений и всевозможных лимитов, которые мешают футболу", - сказал Семак.

Ранее новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что "красно-белые" собираются бросить перчатку "Зениту".

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