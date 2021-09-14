Семак порассуждал о составе "Зенита"
Фото твиттер "Зенита"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о том, усилился ли состав его команды по сравнению с прошлым сезоном.
"Не думаю, что мы усилились существенно. На смену ушедшим пришёл новый игрок, два, если берём вратарскую позицию. У нас нет изменений, кроме Крицюка и Клаудиньо. Наверное, со стороны виднее, стали ли сильнее или слабее. Каждый тренер перед окном ставит задачи, чтобы команда становилась сильнее. Но это не всегда получается, не только желание тренера имеет значение, но и возможности клуба. Существенных изменений у нас не произошло", - сказал Семак.
По итогам 7 туров "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 17 очков из 21 возможного.
В Лиге Чемпионов "сине-бело-голубые" стартуют сегодня. Их соперники по группе - "Челси", "Ювентус" и "Мальме".
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