Семак пошутил о возможном уходе Дзюбы в клуб АПЛ

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Семак пошутил о возможном уходе Дзюбы в клуб АПЛ

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак дал понять, что нападающий команды Артём Дзюба не уйдёт из клуба этим летом.

"Дзюба тренируется здесь, вы его можете увидеть. Если не случится никакого форс-мажора по пути на тренировочное поле, он останется в "Зените", а не уедет в Англию", - сказал Семак.

Ранее сам Дзюба неоднократно заявлял о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Стоит отметить, что трансферное окно в АПЛ закрывается сегодня вечером.

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