Семак посвятил чемпионство "Зенита" врачам и медицинским работникам

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Семак посвятил чемпионство "Зенита" врачам и медицинским работникам

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак посвятил чемпионство команды врачам и медицинским работникам.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ "сине-бело-голубые" обыграли "Краснодар" (4:2) и досрочно стали чемпионами России.

"Друзья! Поздравляю вас с чемпионством "Зенита". Это наша вторая победа подряд, а вместе с ней - неповторимые эмоции. Футбол - всегда испытание, и победы никогда не даются легко. Текущий сезон подтвердил это на сто процентов. Все мы столкнулись с новой реальностью и научились еще больше ценить дело, которым занимаемся.

Я благодарен игрокам за их профессионализм и характер. Мы всегда чувствовали вашу поддержку и знали, что за нами стоят миллионы болельщиков по всей стране. Спасибо за вашу веру в «Зенит», это очень много значит для нас. Мы верим в то, что совсем скоро жизнь вернется в прежнее русло, а вместе с ней вернутся на трибуны стадионов и все любители футбола. Но для этого нужно одержать еще одну, главную победу. Борьба за здоровье людей важнее борьбы на футбольном поле. Мы посвящаем чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заболевших коронавирусом. За каждой победой стоят люди. Благодаря им футбол снова с нами. Мы - команда чемпионов", - сказал Семак.

Ранее петербуржцы становились чемпионами в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019.

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