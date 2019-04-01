Семак повторил клубный рекорд "Зенита" 12-летней давности

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Семак повторил клубный рекорд "Зенита" 12-летней давности

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак вписал своё имя в историю клуба, повторив рекорд Дика Адвоката.

Под руководством 43-летнего специалиста команда в текущем сезоне одержала пять волевых побед - над "Уралом" (4:1), "Мольде" (3:1), "Бордо" (2:1), "Уфой" (2:1) и "Оренбургом" (3:1).

Это лучший результат в истории "сине-бело-голубых". Ранее таким достижением мог похвастаться только Адвокат. С голландцем у руля "Зенит" добыл пять волевых побед в сезоне-2007.

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