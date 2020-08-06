Семак поздравил жену с днём рождения танцем с чернокожими парнями

Теги сергей семакзенит санкт-петербург

Семак поздравил жену с днём рождения танцем с чернокожими парнями

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подготовил оригинальный подарок для своей супруги Анны в честь дня её рождения.

В среду, 5 августа, жене тренера "сине-бело-голубых" исполнилось 39 лет.

В ходе праздничной вечеринки Семак исполнил танец с чернокожими парнями. Видимо, таким образом он показал, что разделяет озабоченность любимой женщины проблемами африканского континента.

Не пропустите: Семак отреагировал на слухи о конфликте с руководством "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" объявила о смене владельца

"Рома" объявила о смене владельца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов