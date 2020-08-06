Семак поздравил жену с днём рождения танцем с чернокожими парнями

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подготовил оригинальный подарок для своей супруги Анны в честь дня её рождения.

В среду, 5 августа, жене тренера "сине-бело-голубых" исполнилось 39 лет.

В ходе праздничной вечеринки Семак исполнил танец с чернокожими парнями. Видимо, таким образом он показал, что разделяет озабоченность любимой женщины проблемами африканского континента.

Главный тренер Зенита Сергей Семак и его танец с чернокожими танцорами в день рождения жены Анны - 1 pic.twitter.com/K7y1qSTTy9 — Зеленый свитер (@optaluna) August 6, 2020

Главный тренер Зенита Сергей Семак и его танец с чернокожими танцорами в день рождения жены Анны - 2 pic.twitter.com/5QdzoHP70K — Зеленый свитер (@optaluna) August 6, 2020

Главный тренер Зенита Сергей Семак и его танец с чернокожими танцорами в день рождения жены Анны - 3 pic.twitter.com/81GQVB0noN — Зеленый свитер (@optaluna) August 6, 2020

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