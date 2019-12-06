Семак: "Поздравляю ребят с абсолютно заслуженной победой"

Теги зенит санкт-петербургдинамо москвасергей семак

Семак: "Поздравляю ребят с абсолютно заслуженной победой"

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Динамо" (3:0).

"Использовали все созданные моменты. Команда хорошо играла при стандартах. Хорошо сыграли и в защите, и в атаке. Поздравляю ребят с абсолютно заслуженной победой.

В РПЛ все игры трудные. Все игроки старались, выкладывались с первой минуты на полную. Считаю, что все наши голы и моменты заслуженные", - заявил Семак.

Читайте также: Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив", "Зенит" уверенно разобрался с "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер хочет избавиться от Погба

Сульшер хочет избавиться от Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов