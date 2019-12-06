Семак: "Поздравляю ребят с абсолютно заслуженной победой"

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Динамо" (3:0).

"Использовали все созданные моменты. Команда хорошо играла при стандартах. Хорошо сыграли и в защите, и в атаке. Поздравляю ребят с абсолютно заслуженной победой.

В РПЛ все игры трудные. Все игроки старались, выкладывались с первой минуты на полную. Считаю, что все наши голы и моменты заслуженные", - заявил Семак.

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