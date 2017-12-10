Семак: "Преодолевать оборону "Ростова" было сложно, плюс мы пропустили со стандарта"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

"Пропущенный мяч? Все вопросы – к судейству, я не судья. В первом тайме играли не так активно, во втором смотрелись лучше. Преодолевать оборону соперника было сложно, плюс мы пропустили со стандарта. Мы выдвинули весь наш атакующий потенциал. Обидно, когда портят игру.

"Уфа" неплохо смотрится? Хочется всегда большего. Во втором тайме ребята старались, понятно, что не все получалось, но спасибо за самоотдачу. В целом – у нас заслуженное место в таблице. Потенциал у команды есть, чтобы зарабатывать очки и двигаться вверх", - приводят слова Семака российские СМИ.

Несмотря на это поражение "Уфа" по-прежнему занимает шестое место в Премьер-лиге.

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