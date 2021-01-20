Семак привился от коронавируса

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Семак привился от коронавируса

Наставник "Зенита" Сергей Семак сделал прививку от коронавируса.

"Он посчитал вакцинацию необходимой для себя мерой", - сообщила супруга Семака Анна.

Напомним, что ранее коронавирусом заболели несколько футболистов клуба. На данный момент команда находится на сборе в ОАЭ.

После 19 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая ЦСКА на 4 очка.

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