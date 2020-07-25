Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

Определён лучший тренер российской Премьер-лиги по итогам июля.

Награду второй раз подряд получил наставник питерского "Зенита" Сергей Семак.

"Сине-бело-голубые" стали чемпионами страны, заработав в июле 13 очков в 5 матчах.

Помимо Семака на приз претендовали Марко Николич ("Локомотив", 9 очков в 5 матчах), Виктор Гончаренко (ЦСКА, 10 очков в 5 матчах), Леонид Слуцкий ("Рубин", 8 очков в 5 матчах) и Сергей Подпалый ("Арсенал Тула", 10 очков в 5 матчах).

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