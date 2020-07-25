Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

Определён лучший тренер российской Премьер-лиги по итогам июля.

Награду второй раз подряд получил наставник питерского "Зенита" Сергей Семак.

"Сине-бело-голубые" стали чемпионами страны, заработав в июле 13 очков в 5 матчах.

Сергей Семак – лучший тренер июля!



За главного тренера «Зенита» единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР.#ТренерМесяца #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/owapmDtjdk — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020

Помимо Семака на приз претендовали Марко Николич ("Локомотив", 9 очков в 5 матчах), Виктор Гончаренко (ЦСКА, 10 очков в 5 матчах), Леонид Слуцкий ("Рубин", 8 очков в 5 матчах) и Сергей Подпалый ("Арсенал Тула", 10 очков в 5 матчах).

Не пропустите: РФС назначил арбитров на финал Кубка России. | http://soccernews.ru