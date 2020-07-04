Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне

Российская Премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего тренера чемпионата по итогам июня.

Приз достался наставнику "Зенита" Сергею Семаку, под руководством которого питерцы выиграли три матча из трёх.

Сергей Семак — лучший тренер июня!



За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Игоря Шалимова.#ТренерМесяца #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/uHq4P0QONI — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020

Кроме Семака за почётное звание боролись Игорь Шалимов ("Ахмат"), Марко Николич ("Локомотив"), Вадим Евсеев ("Уфа") и Валерий Карпин ("Ростов").

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