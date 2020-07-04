Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне

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Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне

Российская Премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего тренера чемпионата по итогам июня.

Приз достался наставнику "Зенита" Сергею Семаку, под руководством которого питерцы выиграли три матча из трёх.

Кроме Семака за почётное звание боролись Игорь Шалимов ("Ахмат"), Марко Николич ("Локомотив"), Вадим Евсеев ("Уфа") и Валерий Карпин ("Ростов").

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