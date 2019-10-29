Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Российская Премьер-лига определила лучшего тренера по итогам октября.

Напомним, что в выборе победителя номинации участвовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Награда досталась наставнику питерского "Зенита" Сергею Семаку, под руководством которого команда выиграла все три октябрьских матча чемпионата с общим счётом 11:2.

Напомним, что за престижное звание также боролись Юрий Сёмин ("Локомотив"), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Миодраг Божович ("Крылья Советов") и Кирилл Новиков ("Динамо").

Не пропустите: РПЛ назвала лучший гол октября. | http://soccernews.ru