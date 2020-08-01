Семак признан лучшим тренером сезона РПЛ

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Семак признан лучшим тренером сезона РПЛ

Стало известно имя лучшего тренера российской Премьер-лиги по итогам сезона 2019/20.

Почётного звания удостоился наставник питерского "Зенита" Сергей Семак.

44-летний специалист стал победителем голосования, в котором приняли участие капитаны и тренеры команд РПЛ, рулевой сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала "Матч Премьер" и представители СМИ.

"Зенит" под руководством Семака во второй раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Кубок страны.

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