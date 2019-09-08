Семак призывает участвовать сегодня в выборах

Сегодня, 8 сентября, в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в инстаграме призвал всех жителей города поучаствовать в этом мероприятии.

"Избирательный участок №1247. Идем голосовать", - сказал Семак на видео.

"Зенита" после 8 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Сегодня, 8 сентября, "Зенит" проведет товарищеский матч с "Сочи". Начало - в 14:00. 15 сентября сине-бело-голубые сыграют с "Арсеналом".

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