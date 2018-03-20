Семак продлит контракт с "Уфой"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подтвердил, что в скором времени продлит контракт с клубом.

"У нас есть договорённость о продлении контракта. А его подписание - лишь формальность. Никаких разногласий в переговорах не возникло абсолютно. Какой срок? Два года" - сказал 42-летний наставник.

Отметим, что действующий контракт Семака с "Уфой" истекает летом 2018 года.

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