Семак продолжит тренировать "Зенит"
Руководство питерского "Зенита" не рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Сергея Семака.
По информации Bobsoccer, боссы "сине-бело-голубых" рассчитывают, что 44-летний специалист отработает свой контракт до конца, то есть до завершения сезона 2021/22.
Источник утверждает, что, несмотря на провальное выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов, наставник имеет полный кредит доверия.
Семак возглавляет команду с конца мая 2018 года, за два сезона он выиграл 4 трофея, в том числе два чемпионства.
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