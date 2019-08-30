Семак прокомментировал будущее Ригони в "Зените"

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Семак прокомментировал будущее Ригони в "Зените"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника Эмилиано Ригони.

"Ригони тренируется. Остаётся немного времени. Возможно всё, но пока он игрок "Зенита", - сказал Семак.

Ранее сообщалось, что "Сампдория" близка к подписанию аргентинского хавбека на правах аренды.

Клубы согласовали условия сделки, однако сам Ригони пока не может договориться с итальянской стороной о деталях личного контракта.

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