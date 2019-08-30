Семак прокомментировал будущее Ригони в "Зените"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника Эмилиано Ригони.
"Ригони тренируется. Остаётся немного времени. Возможно всё, но пока он игрок "Зенита", - сказал Семак.
Ранее сообщалось, что "Сампдория" близка к подписанию аргентинского хавбека на правах аренды.
Клубы согласовали условия сделки, однако сам Ригони пока не может договориться с итальянской стороной о деталях личного контракта.
Не пропустите: "Зенит" арендовал у "Ахмата" Хубулова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак оценил шансы Дриусси сыграть со "Спартаком"
-
"Бешикташ" договорился об аренде хавбека "Арсенала"
-
Лигу Чемпионов могут расширить до 96 команд
-
Семак прокомментировал будущее Ригони в "Зените"
-
ЦСКА будет в 1-й корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, "Краснодар" - во 2-й
-
Официально: Оливер Кан станет председателем правления "Баварии"
-
Куарежма стал игроком "Касымпаши"
-
"Челси" предложил "Наполи" своего игрока
-
"Спартак" убедил "Славию" продать Крала
-
"Барселона" подготовила новое предложение по Неймару
-
Комличенко перейдёт в ЦСКА
-
"Интер" провёл презентацию Алексиса Санчеса
-
"Реал" и "Барселона" выразили соболезнования Энрике в связи со смертью дочери
-
За последние 13 лет "Спартак" всего один раз преодолел квалификацию в еврокубках
-
"Интер" хочет продлить контракт с Икарди
-
Роналду поделился ожиданиями от сезона Лиги Чемпионов
-
Ещё один игрок "Барселоны" отказался переходить в ПСЖ
-
Главные новости дня: 29 августа
-
"Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса"
-
Селихов отказался покидать "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Наполи
|1
|3
|4
|Аталанта
|1
|3
|5
|Торино
|1
|3
|6
|Брешия
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Рома
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Хеллас Верона
|1
|1
|13
|Фиорентина
|1
|0
|14
|СПАЛ
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Милан
|1
|0
|18
|Парма
|1
|0
|19
|Сампдория
|1
|0
|20
|Лечче
|1
|0