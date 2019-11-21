Семак прокомментировал инцидент с оскорблением Дзюбы во время матча Сан-Марино - Россия

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями о ситуации вокруг форварда своей команды Артёма Дзюбы.

Напомним, что во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России фанаты гостей скандировали оскорбительные кричалки в адрес футболиста.

"К этому нельзя относиться как-то иначе, кроме как негативно. Ни один нормальный человек к этому не может нормально относиться. Естественно, болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать команду нашей страны и переживать за всех игроков", - сказал Семак.

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