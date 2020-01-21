Семак прокомментировал информацию об уходе Кокорина



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил болельщикам, которые выразили недовольство по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в "Сочи".

"Мое мнение не менялось. Кокорин нам нужен. Почему его отдаем? Вопрос не по адресу", - написал Семак в комментариях своего Instagram.

Ранее сообщалось, что 28-летний Кокорин на правах аренды перейдет в "Сочи". Несмотря на это, он вышел в основе команды на матч с катарцами.

Напомним, что футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

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