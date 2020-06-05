Семак прокомментировал интерес итальянских клубов к Азмуну

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Семак прокомментировал интерес итальянских клубов к Азмуну

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак высказался о слухах, сватающих форварда Сердара Азмуна в один из клубов Серии А.

"Сейчас Азмун - игрок "Зенита". Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост - самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться - найти ушедшему замену", - сказал Семак.

По информации различных СМИ, предметный интерес к 25-летнему иранцу проявляют "Наполи" и "Милан".

В составе "Зенита" Азмун забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.

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