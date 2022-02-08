Семак прокомментировал интерес "Зенита" к Сафонову

Фото: инстаграм Сафонова\Автор неизвестен

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос об интересе петербургского клуба к вратарю сборной России и "Краснодара" Матвею Сафонову.

Ранее сообщалось, что "Зенит" намерен следующим летом подписать Сафонова.

— Появилась новость о том, что летом "Зенит" попробует купить Сафонова. Как вы к этому относитесь?

— Не знаю, у кого появилась такая новость. Я не слышал, - сказал российский специалист.

В нынешнем сезоне Сафонов сыграл в 17 матчах РПЛ, в которых пропустил 16 голов, оставив в шести встречах свои ворота "сухими".

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