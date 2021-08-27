Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа ЛЧ для "Зенита"

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Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа ЛЧ для "Зенита"

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22.

Напомним, что в соперники "сине-бело-голубым" достались "Челси", "Ювентус" и "Мальме".

"Думаю, жребий как жребий. Любая из команд, которые были собраны в первой и особенно во второй группе, очень высокого уровня. Понятно, что ни "Ювентус", ни "Челси" в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с "Мальме". Будет возможность познакомиться поближе. Сами знаете, что в Лиге Чемпионов слабых команд не бывает.

Что касается "Челси" - на данный момент это явный фаворит и по результатам, и по игре. Что касается "Ювентуса", команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии и, естественно, тоже один из самых известных топ-клубов. Конечно же, наши болельщики с удовольствием, если у них будет такая возможность, придут посмотреть на игру очень хороших команд", - сказал Семак.

Не пропустите: Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22. | http://soccernews.ru
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