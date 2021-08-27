Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа ЛЧ для "Зенита"
Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22.
Напомним, что в соперники "сине-бело-голубым" достались "Челси", "Ювентус" и "Мальме".
"Думаю, жребий как жребий. Любая из команд, которые были собраны в первой и особенно во второй группе, очень высокого уровня. Понятно, что ни "Ювентус", ни "Челси" в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с "Мальме". Будет возможность познакомиться поближе. Сами знаете, что в Лиге Чемпионов слабых команд не бывает.
Что касается "Челси" - на данный момент это явный фаворит и по результатам, и по игре. Что касается "Ювентуса", команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии и, естественно, тоже один из самых известных топ-клубов. Конечно же, наши болельщики с удовольствием, если у них будет такая возможность, придут посмотреть на игру очень хороших команд", - сказал Семак.
Не пропустите: Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В сборной России объяснили ситуацию с Жирковым
-
Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в Чемпионшипе
-
Де Дзерби высказался о жеребьёвке группового этапа ЛЧ для "Шахтёра"
-
"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
-
Жирков подтвердил запрет тренироваться на базе сборной России
-
Роналду пойдёт на понижение зарплаты ради перехода в "Манчестер Сити"
-
Тренер "Антверпена" пришёл голым на пресс-конференцию после выхода команды в Лигу Европы
-
Жиркову запретили тренироваться на базе сборной России
-
"Ювентус" работает над возвращением Мойсе Кина
-
Семак прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа ЛЧ для "Зенита"
-
Хавбек "Барселоны" Мориба выбрал новый клуб
-
"Манчестер Сити" определился с размером предложения по Роналду
-
Шотландия и Австрия оторвались от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Главные новости дня: 26 августа
-
Мбаппе не будет конфликтовать с ПСЖ в случае срыва перехода в "Реал"
-
Стали известны все участники групповой стадии Лиги конференций (список корзин)
-
Определились все участники группового этапа Лиги Европы (список корзин)
-
Успехи "Рейнджерса", "Селтика" и "Фенербахче": все результаты ответных игр раунда плей-офф Лиги Европы
-
1
Зарема: "Витория неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России"
-
Витория высказался о возможной отставке
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4