Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Арсеналом"

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Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Арсеналом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч с тульским "Арсеналом" в рамках 9-го тура РПЛ (3:1).

"В первом тайме пару моментов у своих ворот сами себе организовали. Могли забивать больше. Но "Арсенал" оборонялся большими силами. Хорошо, что смогли забить после того, как пропустили. Кто-то сейчас лучше готов, кто-то хуже. Разбираемся в состоянии игроков.

Пятница 13-го? Никаких проблем. Нам нужно играть. А даты и числа значения не имеют", - сказал Семак.

По итогам этого матча "Зенит" с 20 баллами возглавляет турнирную таблице РПЛ.

Напомним, 17 сентября "Зенит" сыграет в гостях с "Лионом" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи - 19:55 (мкс).

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