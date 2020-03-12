Семак прокомментировал меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак порассуждал о ситуации с распространением в мире эпидемии коронавируса.

"Это форс-мажор. Мы живём в большом мире, где футбол - только часть этого мира. Конечно, те страны, которые принимают меры заблаговременно, страдают меньше. Что касается нас, то, естественно, нужно делать максимум возможного. Должен быть и здравый смысл, серьёзность и ответственность за принятие решений.

Пока со стороны РФС чёткого понимания нет, сейчас это обсуждается. Есть региональные решения касаемо Москвы, Татарстана. Что касается Петербурга и других городов, пока таких решений нет, но, думаю, они будут в ближайшее время. Будем подчиняться законам и требованиям как в Европе, в мире. Мы абсолютно такие же зависимые, хотя все с сожалением понимаем, что футбол без болельщиков не настолько зрелищный", - сказал Семак.

Напомним, что из-за распространения коронавируса уже приостановлены чемпионаты Испании и Италии, в ряде стран матчи проводятся при пустых трибунах.

Также под угрозой игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Не исключается даже перенос Евро-2020.

Не пропустите: Семак высказался об игре против команд с оборонительной тактикой. | http://soccernews.ru