Семак прокомментировал ничью с "Ахматом"

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Семак прокомментировал ничью с "Ахматом"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Ахматом" (0:0).

"Дома всегда хочется побеждать, однако сейчас не вышло. Мы много забивали, однако для победы нужна реализация моментов. Несколько шансов мы смогли реализовать, однако они почему не были засчитаны.

Трудно играть против команды, которая вдевятером отошла в оборону. Мы недовольны результатом", - заявил Семак.

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