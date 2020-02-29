Семак прокомментировал ничью с "Локомотивом"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Локомотивом" (0:0).

"Это была очень напряженная игра. Футбол для болельщиков выдался не слишком интересным. Опасных моментов было мало, голов не было. Мы не смогли создать много голевых моментов. Те моменты, которые у нас были, мы не реализовали.

Ничья - закономерный результат. У обоих команд было несколько шансов забить. В принципе результат по игре. Очень хотели выиграть, однако "Локомотив" был хорош в защите", - заявил Семак.

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