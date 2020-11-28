Семак прокомментировал ничью с тульским "Арсеналом"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".
Напомним, что поединок завершился ничьей, которая стала второй подряд для "сине-бело-голубых".
"Начали неплохо. Конечно, для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было предостаточно, но с реализацией было сложнее. Пока поле держало, проще было комбинировать, когда поле поехало, было много борьбы - в том числе и с газоном. Старались победить, но, повторюсь, нужно забивать, чтобы выигрывать. Потеряли обидные два очка второй выездной матч подряд. Там судейство, здесь сами не забили. Жалко, что теряем очки тогда, когда нам не нужно этого делать", - сказал Семак.
Набрав одно очко, "Зенит" вышел на первое место в РПЛ, но у ЦСКА есть матч в запасе против "Рубина".
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