Семак прокомментировал ничью с "Уфой"
Фото сайт РПЛ
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ против "Уфы".
"Конечно, хочется всегда побеждать. Пенальти, перекладина, штанга - были моменты для взятия ворот. Если ты не забиваешь, то выиграть невозможно. Забить, к сожалению, сегодня не получилось. Будем подпускать молодёжь, это наш ближайший резерв. Кто-то сыграл больше в этой игре, кто-то сыграет больше в следующей. Посмотрим, насколько ребята будут прогрессировать, насколько они соответствуют этому уровню требований", - сказал Семак.
Напомним, что "Зенит" сыграл вничью с "Уфой" со счётом 0:0, что позволило башкирцам покинуть зону вылета.
"Сине-бело-голубые" в прошлом туре досрочно стали чемпионами России и уже не имеют турнирной мотивации.
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