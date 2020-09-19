Семак прокомментировал ничью с "Уралом"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак сделал заявление после матча 8-го тура РПЛ против "Урала", который завершился ничьей 1:1.

"Тяжёлая игра. Не так ярко играли в атаке. Допускали ошибки в обороне. Расстроили. Но сегодня не сделали достаточно для того, чтобы победить.

Все замены связаны с тем, чтобы добавить динамики в атаке. Азмун и Дзюба подустали, выпустили на поле свежих футболистов", - сказал Семак.

Потеряв очки, "Зенит" рискует лишиться лидерства по итогам тура. "Урал" благодаря добытому баллу с 11-го места поднялся на 10-е.

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