Семак прокомментировал ничью с "Уралом"
Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак сделал заявление после матча 8-го тура РПЛ против "Урала", который завершился ничьей 1:1.
"Тяжёлая игра. Не так ярко играли в атаке. Допускали ошибки в обороне. Расстроили. Но сегодня не сделали достаточно для того, чтобы победить.
Все замены связаны с тем, чтобы добавить динамики в атаке. Азмун и Дзюба подустали, выпустили на поле свежих футболистов", - сказал Семак.
Потеряв очки, "Зенит" рискует лишиться лидерства по итогам тура. "Урал" благодаря добытому баллу с 11-го места поднялся на 10-е.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22