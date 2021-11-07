Семак прокомментировал ничью с "Уралом"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал нулевую ничью с "Уралом" в матче 14-го тура РПЛ.

"Игра не получилось, моменты не реализовывались. Нужно было прибавлять. В перерыве сделали изменения, но удаление спутало карты. На победу не наиграли сегодня. Такое качество недопустимо.

Иногда кажется, что команда настроена и мотивирована, но на поле картина меняется. Сегодня была нормальная рабочая обстановка и в раздевалке, и на разминке. Плохого ощущения не было", - сказал Семак для Sport24.

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