Семак прокомментировал ничью с "Уралом"

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Семак прокомментировал ничью с "Уралом"Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал нулевую ничью с "Уралом" в матче 14-го тура РПЛ.

"Игра не получилось, моменты не реализовывались. Нужно было прибавлять. В перерыве сделали изменения, но удаление спутало карты. На победу не наиграли сегодня. Такое качество недопустимо.

Иногда кажется, что команда настроена и мотивирована, но на поле картина меняется. Сегодня была нормальная рабочая обстановка и в раздевалке, и на разминке. Плохого ощущения не было", - сказал Семак для Sport24.

Также не пропустите: Официально: Андрей Шевченко - главный тренер "Дженоа". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" проиграла "Венеции" несмотря на гол Шомуродова

"Рома" проиграла "Венеции" несмотря на гол Шомуродова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов