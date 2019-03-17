Семак прокомментировал ничью со "Спартаком"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча со "Спартаком" (1:1).

"Для начала хочу сказать спасибо фанатам и футболистам, которые при таком графике смогли показать характер. У нас было много ошибок в начале игры. Соперник выглядел свежее, но я считаю, что в целом мы были лучше.

Фол на Дзюбе? Там был чистый пенальти. Меня очень удивил выбор арбитра на игру и думаю пора внедрять систему видеоповторов", - приводят слова Семака российские СМИ.

Читайте также: "Спартак" и "Зенит" не смогли выявить победителя в дерби двух столиц. | http://soccernews.ru