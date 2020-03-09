Семак прокомментировал ничью "Зенита" с "Уфой" в матче РПЛ
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничью с "Уфой" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.
"Понятно, что результатом мы не удовлетворены. Что касается самой игры, то в первом тайме действовали ненадежно в обороне, было несколько опасных контратак в наши ворота. Во втором тайме в этом компоненте играли лучше, в принципе, и в атаке были моменты. Но, к сожалению, самое важное — забить, мы не смогли. Понятно, когда одна команда забивает, то второй приходится раскрываться и игра немножко меняется. Сегодня, естественно, на протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.
"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков, "Уфа" с 26 очками поднялась на восьмую позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18