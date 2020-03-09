Семак прокомментировал ничью "Зенита" с "Уфой" в матче РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничью с "Уфой" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

"Понятно, что результатом мы не удовлетворены. Что касается самой игры, то в первом тайме действовали ненадежно в обороне, было несколько опасных контратак в наши ворота. Во втором тайме в этом компоненте играли лучше, в принципе, и в атаке были моменты. Но, к сожалению, самое важное — забить, мы не смогли. Понятно, когда одна команда забивает, то второй приходится раскрываться и игра немножко меняется. Сегодня, естественно, на протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.

"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков, "Уфа" с 26 очками поднялась на восьмую позицию.

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