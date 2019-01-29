Семак прокомментировал переход Ракицкого в "Зенит"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к трансферу защитника "Шахтёра" Ярослава Ракицкого.

Напомним, что сумма сделки составила 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов. 29-летний украинец заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до лета 2022 года.

"На протяжении последнего времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определённые проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл правоногий игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильнее. Я думаю, что Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран и континентов. Думаю, никаких проблем нет" - цитирует Семака официальный сайт клуба.

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