Семак прокомментировал переход в команду форварда "Барселоны" Малкома

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Семак прокомментировал переход в команду форварда "Барселоны" Малкома

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о переходе в клуб форварда "Барселоны" Малкома.

Контракт 22-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 2024 года.

"Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в "Зените" только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести.

Малком - футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из "Барселоны". В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но "Барселона" все-таки была более настойчива. Понимаем уровень конкуренции в "Барселоне" и его недостаточное игровое время", - сказал Семак.

Ранее стало известно, что Малком сфотографировался в футболке "Зенита".

В прошлом сезоне Малком провел 24 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте также: "Зенит" опередил ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" в гонке за Малкомом. | http://soccernews.ru
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