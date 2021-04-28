Семак прокомментировал победную серию "Локомотива" перед очной встречей

Фото: Твиттер @zenit_spb

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался касательно предстоящей игры 28-го тура РПЛ против "Локомотива".

"Мы готовимся к "Локомотиву" так же, как и к любому другому сопернику. Нужно просто делать то, что зависит от нас, – играть на победу. Мы стараемся это делать в каждой игре.

У "Локомотива" 11 побед подряд. Они отлично проводят весенний отрезок: Крыховяк очень много забивает, Федор Смолов сейчас хорошо выглядит.

Соперник набрал хороший ход, но каждая встреча – это отдельная история, и любая серия рано или поздно заканчивается.

Думаю, что их самые сильные качества – это контратаки и стандарты, поэтому вряд ли игра будет открытой настолько, чтобы обе команды создавали много моментов.

Я думаю, что они не будут отходить от той игры, которая приносит результат, и от того состава, который в последних матчах выглядит хорошо и сбалансированно", – приводит слова Семака официальный сайт клуба.

"Зенит" примет "Локомотив" в субботу, 2 мая. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.