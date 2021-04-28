Семак прокомментировал победную серию "Локомотива" перед очной встречей
Фото: Твиттер @zenit_spb
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался касательно предстоящей игры 28-го тура РПЛ против "Локомотива".
"Мы готовимся к "Локомотиву" так же, как и к любому другому сопернику. Нужно просто делать то, что зависит от нас, – играть на победу. Мы стараемся это делать в каждой игре.
У "Локомотива" 11 побед подряд. Они отлично проводят весенний отрезок: Крыховяк очень много забивает, Федор Смолов сейчас хорошо выглядит.
Соперник набрал хороший ход, но каждая встреча – это отдельная история, и любая серия рано или поздно заканчивается.
Думаю, что их самые сильные качества – это контратаки и стандарты, поэтому вряд ли игра будет открытой настолько, чтобы обе команды создавали много моментов.
Я думаю, что они не будут отходить от той игры, которая приносит результат, и от того состава, который в последних матчах выглядит хорошо и сбалансированно", – приводит слова Семака официальный сайт клуба.
"Зенит" примет "Локомотив" в субботу, 2 мая. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
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