Семак прокомментировал победный матч с клубом из Европы

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Семак прокомментировал победный матч с клубом из Европы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о победном матче команды против "Сарпсборга" (2:1) в товарищеской встрече.

"Вчера у нас была непростая тренировка, и сегодняшний матч расценивается как тренировочный. Второй тайм мне понравился больше по качеству игры, и моменты хорошие создавали, и в целом игра во втором тайме смотрелась лучше, чем в первом", - сказал тренер.

Напомним, 12 февраля состоится первый матч "Зенита" против "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 21 февраля.

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