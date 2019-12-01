Семак прокомментировал победный матч со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победный матч 18-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Весь второй тайм в меньшинстве играли, но все равно у нас были моменты. У Ерохина был перкрасный шанс, так же у Дзюбы. Могли забить второй мяч. В меньшинстве при таком графике мы не могли действовать во втором тайме с позиции силы. Практически ничего не позволили сопернику создать у ворот.

Даже в меньшинстве мы справлялись с атаками", - сказал Семак.

"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.

В 19-м туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Динамо" (6 декабря), "Спартак" встретится с "Ростовом" (8 декабря).

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