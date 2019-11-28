Семак прокомментировал победный матч "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победный матч 5-го тура группового этапа с "Лионом". Об этом сообщает Sport24.

"Думали, что "Лион" будет играть в три центральных защитника или Денайер выйдет выше. В атаке у "Лиона" играл кто мог. В этом матче у нас не было жаления играть в три центральных защитника. Отталкиваемся от формы имеющихся игроков и выбираем тех, кто готов лучше", - сказал Семак.

В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает 2 место, имея в активе 7 очков. "Лион" с таким же количеством баллов располагается на 3 месте.

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" сыграет с "Бенфикой", "Лион" встретится с "Лейпцигом". Матчи состоятся 10 декабря.

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