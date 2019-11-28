Семак прокомментировал победный матч "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победный матч 5-го тура группового этапа с "Лионом". Об этом сообщает Sport24.
"Думали, что "Лион" будет играть в три центральных защитника или Денайер выйдет выше. В атаке у "Лиона" играл кто мог. В этом матче у нас не было жаления играть в три центральных защитника. Отталкиваемся от формы имеющихся игроков и выбираем тех, кто готов лучше", - сказал Семак.
В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает 2 место, имея в активе 7 очков. "Лион" с таким же количеством баллов располагается на 3 месте.
В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" сыграет с "Бенфикой", "Лион" встретится с "Лейпцигом". Матчи состоятся 10 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14