Семак прокомментировал победу над "Динамо"

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Семак прокомментировал победу над "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с московским "Динамо" (2:0).

"Сложный матч, хорошо, что нам удалось забить, однако в первом тайме мы совершали много ошибок. Было много потерь мяча, но при этом мы выиграли по созданным моментам.

Малком? Ему нужно набрать форму и заслужить место в составе. Я хочу, чтобы наши футболисты были в своей лучшей форме", - заявил Семак.

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