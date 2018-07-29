Семак прокомментировал победу над "Енисеем"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Енисеем" (2:0).

"К сожалению, нам не удалось забить в первом тайме. Наверное, присутствовала нервозность, мы привыкали к полю. Первый тайм уступил второму по качеству игры - во 2-й половине встречи у нас появился баланс между атакой и защитой.

Замены также усилили игру. Ребята - молодцы. Не могу сказать, что мы провели идеальную игру, но полученные три очка являются справедливыми. Выпустил Кузяева, поскольку хотел освежить и усилить игру, давить на соперника. Он прекрасно справился с поставленными задачами" - приводят слова Семака российские СМИ.

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