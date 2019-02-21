Семак прокомментировал победу над "Фенербахче"

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Фенербахче" (3:1).

"Сложный матч. После зимнего перерыва всегда трудно плюс есть травмированные футболисты. Хочу отметить самоотдачу игроков, а также поблагодарить фанатов за перфоманс и поддержку.

Мы не собирались идти в ва-банк. Мы пропустили ненужный гол и нам просто необходимо было забивать. Я считаю, что мы полностью заслуженно победили" - приводят слова Семака российские СМИ.

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