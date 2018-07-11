Семак прокомментировал победу над "Грассхоппером"

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над швейцарским "Грассхоппером" в товарищеском матче.

"На протяжении матча игра складывалась по-разному. Начали не так, как хотелось бы. Первый тайм был достаточно сложным, было много борьбы. Трава высокая, поэтому достаточно трудно было медленно играть, приспосабливались достаточно долго. Во втором тайме, особенно после второго забитого нами мяча, соперник раскрылся, и у нас было много возможностей, чтобы увеличить счет. Игра - интересная и информативная. Будем смотреть, разбирать и работать над ошибками. Интересно было сыграть, у нас что-то получалось, что-то - нет, но это очень хороший спарринг, из которого нам есть что почерпнуть", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, "Зенит" обыграл "Грассхоппер" со счетом 2:0. | soccernews.ru