Семак прокомментировал победу над "Краснодаром"

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Семак прокомментировал победу над "Краснодаром"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился эмоциями после матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"В первом тайме у нас были неплохие возможности, чтобы создать моменты у ворот соперника. Во втором тайме после прохода Живоглядова забили. "Краснодар" много атаковал, Смолов в конце не забил прекрасный момент. Естественно, мы понимаем силу соперника, команда опытная. Территориальное преимущество "Краснодара" понятно. Да, нам хочется играть лучше в плане качества игры и контроля мяча. Когда получается, когда - нет, но сегодня мы довольны победой. В целом для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре - очень здорово" - сказал Семак.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Уфа". | http://soccernews.ru

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