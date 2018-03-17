Семак прокомментировал победу над "Краснодаром"
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак поделился эмоциями после матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара".
"В первом тайме у нас были неплохие возможности, чтобы создать моменты у ворот соперника. Во втором тайме после прохода Живоглядова забили. "Краснодар" много атаковал, Смолов в конце не забил прекрасный момент. Естественно, мы понимаем силу соперника, команда опытная. Территориальное преимущество "Краснодара" понятно. Да, нам хочется играть лучше в плане качества игры и контроля мяча. Когда получается, когда - нет, но сегодня мы довольны победой. В целом для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре - очень здорово" - сказал Семак.
Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Уфа". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-20 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности: часть первая
-
Битва на "Велодроме": "Марсель" принимает "Лион"
-
Мюнхенская коррида: "Бавария" сразится с "Лейпцигом"
-
"Синяя" схватка в Кубке Англии: "Лестер" принимает "Челси"
-
Крепкий орешек из Каталонии: "Реал" попытается взять реванш у "Жироны"
Лента новостей
-
"Барселона" - "Атлетик" - 2:0 (обзор)
-
"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера
-
Месси стал первым футболистом, забивший 25 мячей в девяти сезонах Ла Лиги
-
"Шахтер" разгромил "Мариуполь"
-
Тиаго Силва: "Надеюсь, что Неймар останется в ПСЖ"
-
"Кельн" – "Байер" - 2:0 (обзор)
-
Марокко представил ролик о ЧМ-2026
-
"Байер" проиграл аутсайдеру Бундеслиги и остался на пятом месте
-
"Метц" и "Нант" разошлись миром
-
Месси догнал лидера сезона в Европе по системе "гол+пас"
-
"Челси" побеждал "Лестер" в 12 из последних 15 матчей
-
Ван Гал: "Бавария" не продаст Левандовски"
-
"Милан" – "Кьево" - 3:2, "Кротоне" – "Рома" - 0:2 (обзоры)
-
"Милан" вырвал победу над "Кьево", "Рома" переиграл "Кротоне"
-
Альба отдал восьмой голевой пас в Ла Лиге - больше всех остальных защитников
-
"Интер" заинтересовался форвардом "Шахтера"
-
Дзагоев: "ЦСКА сейчас на подъеме, может и дальше пойдет у нас в Лиге Европы?"
-
"Уиган" – "Саутгемптон" - 0:2 (обзоры)
-
"Аякс" одержал крупную волевую победу над "Спартой"
-
"Саутгемптон" вышел в полуфинал Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12