Семак прокомментировал победу над "Краснодаром"

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Семак прокомментировал победу над "Краснодаром"

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями после победы своей команды над "Краснодаром" в матче 24-го тура чемпионата России.

"Мы приехали играть активно, играть в свою игру и не отталкиваться от соперника. Понимали, что "Краснодар" любит контролировать мяч, поэтому пытались навязать активную, агрессивную игру, что нам и удалось. И по количеству моментов, созданных сегодня. На мой взгляд, какое-то огромное количество было у нашей команды для такого матча. Раньше бы забили - было бы, наверное, немножко попроще. А так игра складывалась как на качелях, и я рад, что в конце она принесла столько эмоций. Сумасшедший гол в концовке - и в одни, и в другие ворота. Это прекрасно", - сказал Семак.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Краснодар" со счётом 3:2 благодаря голу Артёма Дзюбы на 95-й минуте.

Теперь "сине-бело-голубые" опережают ближайшего преследователя на 8 очков. 

Не пропустите: "Зенит" показал видео из раздевалки после победы над "Краснодаром". | http://soccernews.ru

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